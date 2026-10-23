Estonya Büyükelçisi Reinart, NATO Zirvesi ev sahipliği için Türkiye'yi tebrik etti - Son Dakika
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Estonya Büyükelçisi Reinart, NATO Zirvesi ev sahipliği için Türkiye'yi tebrik etti

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Estonya Büyükelçisi Reinart, NATO Zirvesi ev sahipliği için Türkiye\'yi tebrik etti
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Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği, bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yılı için başkentte resepsiyon verdi. Büyükelçi Reinart, NATO Zirvesi ev sahipliği için Türkiye'yi tebrik edip AB'ye tam katılımı desteklediklerini söyledi.

Estonya'nın Ankara Büyükelçiliğince ülkenin bağımsızlığının yeniden tesis edilmesinin 35. yılı dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi.

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart'ın ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik Havacılık Hudut Büyükelçi Levent Eler ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Estonya'nın bağımsızlığının yeniden tesis edilmesinin 35. yılı kutlandı.

Büyükelçi Reinart, burada yaptığı konuşmada, davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Türkiye ve Estonya'nın, diplomatik ilişkilerinin başlangıcından bu yana birbirine destek olduğunu belirten Reinart, "Güvenliğimize yönelik ve hatta insanlığa yönelik ortak tehditlerin farkına varmamız bizi bir araya getirmiştir. Bu durum, yılın ilk yarısında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde müttefikler arasında sağlanan ortak anlayışla açıkça ortaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Reinart, NATO Zirvesi'ndeki ev sahipliği için Türkiye'yi tebrik etti.

Ankara'nın Baltık bölgesinin güvenliğine yaptığı kritik katkıları takdir ettiklerini vurgulayan Reinart, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam katılımını desteklediklerini kaydetti.

"Estonya ile işbirliği ve dayanışmamıza değer veriyoruz"

Büyükelçi Eler de Türkiye ile Estonya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin de 35. yılı olduğunu hatırlattı.

Türkiye ve Estonya'nın karşılıklı saygı ve güçlü tarihi bağlar temelinde dostane ilişkiler ve yakın işbirliği kurduğunu belirten Eler, "Başta NATO olmak üzere uluslararası platformlarda Estonya ile işbirliği ve dayanışmamıza değer veriyoruz." dedi.

Eler, Estonya'nın, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine destek vermesinin de bugünün şartlarında önem arz ettiğini söyleyerek, ekonomi, ticaret, savunma sanayisi, kültür, eğitim, turizm alanlarında işbirliğinin de iki ülke arasındaki bağları güçlendireceğine işaret etti.

Kaynak: AA
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