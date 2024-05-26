Estonya Cumhurbaşkanı, Rusya ile sınırı kapatmayacak - Son Dakika
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Estonya Cumhurbaşkanı, Rusya ile sınırı kapatmayacak

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, ülkesinin Rusya ile olan doğu sınırını kapatmayacağını açıkladı. Karis, sınırın açık kalmasının nedenlerinden birinin insanların sınırın diğer tarafında akrabalarının olması olduğunu belirtti. Estonya'da bir sınır dışı etme yasası bulunduğunu ve yasadışı göçün sınır açıkken de önlenebileceğini vurgulayan Karis, şu anda sınırı kapatmaya ihtiyaç olmadığını ifade etti.

26.05.2024 10:59
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TALLİN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, ülkesinin Rusya ile olan doğu sınırını kapatmayacağını söyledi.

Finlandiya yayın kuruluşu Yle'nin Cumartesi günü yayımladığı röportaja göre Karis, sınırın açık kalmasının gerekçelerinden birinin insanların sınırın diğer tarafında akrabalarının olması olduğunu ifade etti.

"Gerekirse sınırı çok hızlı bir şekilde kapatmaya hazırız" diyen Estonya Cumhurbaşkanı, şu anda buna gerçekten ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Karis, Estonya'da bir sınır dışı etme yasasının bulunduğunu ve yasadışı göçün sınır açıkken de önlenebileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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