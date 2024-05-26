Estonya Cumhurbaşkanı, Rusya ile sınırı kapatmayacak

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TALLİN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, ülkesinin Rusya ile olan doğu sınırını kapatmayacağını söyledi.

Finlandiya yayın kuruluşu Yle'nin Cumartesi günü yayımladığı röportaja göre Karis, sınırın açık kalmasının gerekçelerinden birinin insanların sınırın diğer tarafında akrabalarının olması olduğunu ifade etti.

"Gerekirse sınırı çok hızlı bir şekilde kapatmaya hazırız" diyen Estonya Cumhurbaşkanı, şu anda buna gerçekten ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Karis, Estonya'da bir sınır dışı etme yasasının bulunduğunu ve yasadışı göçün sınır açıkken de önlenebileceğini ifade etti.