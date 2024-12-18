Estonya'dan İngiltere'ye Savunma İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Estonya'dan İngiltere'ye Savunma İşbirliği Çağrısı

Estonya Başbakanı Michal, İngiltere ile savunma sanayi işbirliğinin genişletilmesini istedi.

18.12.2024 13:27
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TALLİNN, 18 Aralık (Xinhua) -- Estonya Başbakanı Kristen Michal, İngiltere'nin en büyük askeri ortakları olarak rolünü vurgulayarak savunma sanayi işbirliğinin genişletilmesi çağrısı yaptı.

Michal İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından salı günü başkent Tallinn'de yaptığı açıklamada, "Yüksek teknolojiye sahip savunma sanayimiz İngiliz şirketleriyle işbirliği için büyük bir potansiyele sahip" dedi.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis de Cumhurbaşkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada İngiltere'nin bölgesel güvenliğin sağlanmasında kilit bir NATO müttefiki olarak taşıdığı önemin altını çizdi.

Starmer, 16-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen Müşterek Yurt Dışı Sefer Kuvveti (JEF) Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Tallinn'e gitti. İngiltere liderliğindeki JEF, Estonya, Hollanda, Letonya, Litvanya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda'yı kapsıyor.

Kaynak: Xinhua

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