Estonya'dan Savunma İçin Yeni Mühimmat Depoları

Estonya'nın savunma kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda ülke genelinde yüzlerce yeni mühimmat deposu inşa ettiği belirtildi.

Estonya kamu yayıncısı ERR'ye konuşan Estonya Savunma Yatırımları Merkezi Direktörü Elmar Vaher, mühimmat depolarının inşasının ulusal önceliklerden biri olduğunu belirterek, ülkeye daha fazla mühimmat sevkiyatının yapıldığını ve bunların uygun koşullarda depolanması gerektiğini ifade etti.

Projenin ülkenin bugüne kadarki en büyük savunma yatırımlarından biri olduğunun altını çizen Vaher, "Mühimmat hem Estonya Savunma Kuvvetleri hem de müttefiklerimiz için çok özel koşullarda muhafaza edilmelidir. Görevimiz, müttefiklerimizin burada gerekli depolama imkanlarına sahip olmasını sağlamak. Çünkü müttefikler ancak uygun koşullar oluşturulduğunda gelir." diye konuştu.

Güvenlik gerekçesiyle depoların sayısı ve konumlarına ilişkin ayrıntı veremeyeceğini söyleyen Vaher, mevcut tesislere ek olarak yüzlerce yeni deponun inşa edildiğini vurguladı.

Projelerin maliyetinin onlarca milyon avroyu bulduğunu belirten Vaher, tesislerin dayanıklılık ve güvenlik standartlarının ABD tarafından test edilmiş kriterlere göre belirlendiğini dile getirdi.

İngiliz müttefikler ve Estonya ordusunun çeşitli patlama testleri gerçekleştirdiğini aktaran Vaher, bu nedenle tesislerin inşasının oldukça maliyetli olduğunu kaydetti.

Vaher, yeni depoların planlanmasında Ukrayna savaşından çıkarılan derslerin de dikkate alındığını, Ukraynalı yetkililerle sürekli bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından savunma harcamalarını artıran Estonya, gelecek yıllarda savunmaya gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 5'inden fazlasını ayırmayı planlıyor.

Yeni mühimmat depoları, Estonya Savunma Yatırımları Merkezinin ülke genelinde yürüttüğü yaklaşık 500 tesislik savunma altyapısı programının bir parçasını oluşturuyor.