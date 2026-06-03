Estonya'dan Savunma İçin Yeni Mühimmat Depoları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Estonya'dan Savunma İçin Yeni Mühimmat Depoları

03.06.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Estonya, savunma kapasitesini artırmak için yüzlerce yeni mühimmat deposu inşa ediyor.

Estonya'nın savunma kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda ülke genelinde yüzlerce yeni mühimmat deposu inşa ettiği belirtildi.

Estonya kamu yayıncısı ERR'ye konuşan Estonya Savunma Yatırımları Merkezi Direktörü Elmar Vaher, mühimmat depolarının inşasının ulusal önceliklerden biri olduğunu belirterek, ülkeye daha fazla mühimmat sevkiyatının yapıldığını ve bunların uygun koşullarda depolanması gerektiğini ifade etti.

Projenin ülkenin bugüne kadarki en büyük savunma yatırımlarından biri olduğunun altını çizen Vaher, "Mühimmat hem Estonya Savunma Kuvvetleri hem de müttefiklerimiz için çok özel koşullarda muhafaza edilmelidir. Görevimiz, müttefiklerimizin burada gerekli depolama imkanlarına sahip olmasını sağlamak. Çünkü müttefikler ancak uygun koşullar oluşturulduğunda gelir." diye konuştu.

Güvenlik gerekçesiyle depoların sayısı ve konumlarına ilişkin ayrıntı veremeyeceğini söyleyen Vaher, mevcut tesislere ek olarak yüzlerce yeni deponun inşa edildiğini vurguladı.

Projelerin maliyetinin onlarca milyon avroyu bulduğunu belirten Vaher, tesislerin dayanıklılık ve güvenlik standartlarının ABD tarafından test edilmiş kriterlere göre belirlendiğini dile getirdi.

İngiliz müttefikler ve Estonya ordusunun çeşitli patlama testleri gerçekleştirdiğini aktaran Vaher, bu nedenle tesislerin inşasının oldukça maliyetli olduğunu kaydetti.

Vaher, yeni depoların planlanmasında Ukrayna savaşından çıkarılan derslerin de dikkate alındığını, Ukraynalı yetkililerle sürekli bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından savunma harcamalarını artıran Estonya, gelecek yıllarda savunmaya gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 5'inden fazlasını ayırmayı planlıyor.

Yeni mühimmat depoları, Estonya Savunma Yatırımları Merkezinin ülke genelinde yürüttüğü yaklaşık 500 tesislik savunma altyapısı programının bir parçasını oluşturuyor.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Estonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estonya'dan Savunma İçin Yeni Mühimmat Depoları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı
Aydın’da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği
Acun Ilıcalı Türkiye’den Premier Lig’e transfer yapacak mı Bizzat açıkladı Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

19:50
Bu gece İstanbul’a geliyor Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:32
Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası’na gittiler
Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler
19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 19:52:32. #7.13#
SON DAKİKA: Estonya'dan Savunma İçin Yeni Mühimmat Depoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.