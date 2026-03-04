Estonya'dan Türkiye'ye Destek Mesajı

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin, ülkesinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Tsahkna, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İran'ın saldırılarını kınadığını ve son balistik füze önleme girişiminin ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Tsahkna, sivillerin ve müttefik toprakların korunmasına yönelik hızlı müdahalenin memnuniyetle karşılandığını bildirdiği paylaşımında, "Hava ve füze savunması dahil olmak üzere güçlü savunma ve caydırıcılık, NATO'nun kolektif güvenliği için hayati önemini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.