Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Tallin Büyükelçisi Özçeri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Tallin Büyükelçisi Özçeri ile bir araya geldi

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Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Tallin Büyükelçisi Özçeri ile bir araya geldi
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Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Özçeri ile dostluk ve işbirliğini görüştü. Tsahkna, Türk Hava Kuvvetlerinin Amari Hava Üssü'nden Baltık savunmasına katkıda bulunduğunu ve diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 35. yılının kutlandığını belirtti.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ile iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirme ve işbirliğini derinleştirme konularını görüştü.

Bakan Tsahkna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin Amari Hava Üssü'nden Baltık ülkelerinin savunmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Estonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin 35. yılını geçen hafta kutladıklarını aktaran Tsahkna, bu çerçevede Türkiye'nin Estonya'ya yeni atanan Büyükelçisi Özçeri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tsahkna, görüşmede, iki ülke arasındaki dostluğun daha da güçlendirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi konularını ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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