Estonya, Letonya ve Litvanya Doğu Sınırında Savunma Hattı İnşa Edecek

Estonya, Letonya ve Litvanya, doğu sınırı boyunca "Baltık Savunma Hattı" inşa edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, X sosyal medya platformundan Letonyalı ve Litvanyalı mevkidaşları Andris Spruds ve Arvydas Anusauskas ile fotoğrafını paylaşarak, sınıra yakın gerekli yerlere "savunma yuvalarının" kurulacağını belirtti.

Pevkur, üç ülkenin de doğu sınırına "Baltık Savunma Hattı" inşa edilmesinde anlaştığını aktardı.

Savunma Bakanı Pevkur, yaptığı yazılı açıklamada da " Rusya'nın Ukrayna ile savaşı, Estonya'yı korumak için ekipman, mühimmat ve insan gücünün yanı sıra sınırda savunma yapılarına da ihtiyacımız olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Estonya, Rusya ile olan 294 kilometrelik sınırına yaklaşık 600 sığınak inşa edecek. İnşaatın 2025'te başlaması planlanıyor.

Baltık ülkelerinin liderleri, Aralık 2023'te Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenledikleri yıllık görüşmede, bölgesel gelişmeler, güvenlik ve savunma konularını ele almıştı.