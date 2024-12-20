Et Tesisine 464 Bin Lira Ceza

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Aydın'ın Efeler ilçesinde atıklarını dereye boşaltan et entegre tesisine, 464 bin lira para cezası kesildi.

Efeler ilçesindeki bir derenin kırmızı renkte olduğu ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Derenin olduğu bölgede inceleme yapan ekipler, kırmızı rengin, yakındaki et entegre tesisinden dereye boşaltılan atıklardan kaynaklandığını tespit etti.

Ekipler, söz konusu işletmeye 464 bin lira idari para cezası kesti.