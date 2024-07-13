Eti Krom işçileri haklarını istiyor

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ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve işçilerin maaşlarında iyileştirme isteğiyle başlattığı iş yavaşlatma eylemi, 13'üncü gününde de devam etti. Fabrikanın önünde toplanan işçiler, haklarının verilmesini istedi.

Alacakaya ilçesinde bulunan Yıldırım Holding'e bağlı Eti Krom A.Ş. bünyesindeki Kef Maden İşletmesinde çalışan bazı işçiler, ücretlerinde iyileştirme ve ikramiye talebiyle 1 Temmuz'dan itibaren iş yavaşlatma eylemi başlattı. Eylemin 10'uncu gününde işçilerle bir araya gelen Eti Krom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım ile işçiler arasında yaşanan tartışmanın ardından, Eti Krom A.Ş.'nin Genel Müdürü Tamer Adanır imzasıyla yayımlanan genelgede, işletmenin ekonomik gerekçelerle aksi karar alınıncaya kadar geçici süre ile kapatılmasına, çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkartılmasına karar verildi. Eylemin 13'üncü gününde işçiler, fabrikanın önünde önüne gelerek haklarının verilmesini istedi.

'SADECE HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

13 gündür eylemde olduklarını belirten işçilerden Erkan Karabudak, "6 ay önce biz yetkililere ekonomik koşullardan dolayı maaşlarımızın yetmediğini söyledik. Yalnız sesimizi kimse dikkate almadı. Biz de işi yavaşlatma eylemine gittik. Olaylar buraya kadar geldi, biz buraya gelmesini istemedik. Sadece haklarımızı istiyoruz" dedi.

Maden işçisi Hamit Erberk ise 6 ay öncesinden haklarını istediklerini ifade ederek, "2 buçuk yıldır Eti Krom A.Ş.'de çalışıyorum. Bizler bu sürece gelmesinden önce, 6 ay öncesinden haklarımızı istediğinizi bildirdik ve aldığımız maaşların bizlere yetmediğini üst yöneticilerimize bildirdik. Akabinde onlar da bir üst yöneticiler ile görüşeceklerini bize bildirdiler. 6 aylık süreç böyle devam etti ve son olarak biz bu duruma geldik" diye konuştu.