ETİD Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında

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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çevikoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'in "Kutlamalar" fotoğrafına oy veren Çevikoğlu, karenin toplumsal halk iradesinin gücünü, özgürlük mücadelesinin kararlılığını ve Suriye halkının tarih yazdığı bir anı ölümsüzleştirdiğini söyledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun Üstünde, Suyun Altında" fotoğrafını tercih eden Çevikoğlu, "Bu kare, Türk bilim insanlarının 4'üncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'nin bilimdeki küresel vizyonunu simgeliyor. Ayrıca Arktik Okyanusu'nun zorlu koşullarında yürütülen bu araştırmaların sürdürülebilir gelecekle uluslararası işbirliği hedeflerine olan kararlılığı yansıtıyor." dedi.

Çevikoğlu, "Haber" kategorisinde Türkiye'nin uzaydaki tarihi adımını, bilim ve teknolojideki ilerlemesini ve ulusal gururu evrensel keşif tutkusuyla birleştirdiği gerekçesiyle Tayfun Coşkun'un "Uzay Yolculuğu" fotoğrafını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" fotoğrafını tercih eden Çevikoğlu, medeniyetlerin başkenti İstanbul'un tarihi ve manevi dokusunun, eşsiz silüetiyle görsel şölen sunduğunu ifade etti.

Çevikoğlu, "Spor" kategorisinde ise azim ve kararlılıkla kazanılan başarıyı, Türkiye'nin milli gururu Öznur Cüre Girdi'nin altın madalya sevincini ve engellerin yalnızca birer aşama olduğunu tüm dünyaya gösterdiği düşüncesiyle Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" fotoğrafına oy verdi.

Hakan Çevikoğlu, "Yılın Kareleri" oylamasının geleneksel hale geldiğine dikkati çekerek, AA çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.