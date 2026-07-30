Etimesgut Belediyesi'nde Gözaltı Operasyonu
Etimesgut Belediyesi'nde başlatılan soruşturma kapsamında 55 şüpheli gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 55'E ÇIKTI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 55 şüphelinin tamamı yakalandı.
BELEDİYEDE ARAMA TAMAMLANDI
Operasyon kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, Etimesgut Belediyesi'nde arama başlattı. Bu sırada belediye çevresi bariyerlerle kapatıldı, çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından evrak ve dijital materyallere el konuldu. Arama çalışmaları sırasında belediye personeli içeri alınmadı. Polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlayıp belediyeden ayrılmasının ardından belediye meclis üyeleri binaya giriş yaptı.
ARBEDE YAŞANDI
Öte yandan, arama çalışmaları devam ederken belediye önünde bekleyenler arasında önce tartışma, ardından arbede yaşandı. Arbede, çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.
Ayşenur DEMİRTAŞ-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Etimesgut Belediyesi'nde Gözaltı Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?