Etimesgut Belediyesi\'nde Yolsuzluk Operasyonu

ANKARA'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Temmuz'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Operasyon kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 10'u adli kontrol, 44'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Başsavcılığın tutuklanmaları talebiyle sevk ettiği şüphelilerden, aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40'ı tutuklandı, 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Hastanede tedavi gören 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.