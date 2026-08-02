Etimesgut Belediyesi\'nde Yolsuzluk Soruşturması

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Temmuz'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Operasyon kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına hakkında kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.