Etimesgut Belediyesi\'nden Personele Yönelik 82 Bin Lira Promosyon

(ANKARA) - Etimesgut Belediyesi personeline yönelik 82 bin liralık promosyon anlaşması yapıldığı açıklandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Çalışanımıza değer veren, onları güçlü destekleyen bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, çalışanların ekonomik koşullar karşısında daha güçlü desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirterek, yapılan görüşmeler neticesinde belediye personeli için 82 bin lira promosyon anlaşması gerçekleştirildiğini duyurdu.

Beşikcioğlu, belediye çalışanlarının her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etimesgut Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızın emeğini çok kıymetli buluyoruz. Belediyemizin gücü, sahada ve masa başında özveriyle çalışan personelimizin alın terinden geliyor. Bu nedenle çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik koşullarını iyileştirmeyi önemsiyoruz. 82 bin lira promosyon anlaşmasını da bu anlayışla hayata geçirdik. Çalışanımıza değer veren, onları güçlü destekleyen bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz."