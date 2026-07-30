Etimesgut Belediyesi'ne operasyon... YENİ Partili Tüzün: "Hiçbir gözaltı, soruşturma ve baskı millet iradesinin üzerinde değildir" - Son Dakika
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Etimesgut Belediyesi'ne operasyon... YENİ Partili Tüzün: "Hiçbir gözaltı, soruşturma ve baskı millet iradesinin üzerinde değildir"

Etimesgut Belediyesi\'ne operasyon... YENİ Partili Tüzün: "Hiçbir gözaltı, soruşturma ve baskı millet iradesinin üzerinde değildir"
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Etimesgut Belediye Başkanımız Erdal Beşikçioğlu'na yönelik yürütülen sürecin milletin sandıkta ortaya koyduğu demokratik iradeyi doğrudan hedef alan siyasi bir tabloyu gözler önüne serdiğini belirterek, "Hiçbir gözaltı, hiçbir soruşturma ve hiçbir siyasi baskı, millet iradesinin üzerinde değildir. Halkın emaneti olan belediyelerimizi korkuyla değil, kararlılıkla yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Etimesgut Belediye Başkanımız Erdal Beşikçioğlu'na yönelik yürütülen sürecin milletin sandıkta ortaya koyduğu demokratik iradeyi doğrudan hedef alan siyasi bir tabloyu gözler önüne serdiğini belirterek, "Hiçbir gözaltı, hiçbir soruşturma ve hiçbir siyasi baskı, millet iradesinin üzerinde değildir. Halkın emaneti olan belediyelerimizi korkuyla değil, kararlılıkla yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Etimesgut Belediye Başkanımız Erdal Beşikçioğlu'na yönelik yürütülen süreç, milletimizin sandıkta ortaya koyduğu demokratik iradeyi doğrudan hedef alan siyasi bir tabloyu gözler önüne sermektedir. Hukukun siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirilmesine, sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarla seçilmişlerin itibarsızlaştırılmasına ve yargı süreçlerinin kamuoyu nezdinde peşinen hüküm verilerek yürütülmesine asla sessiz kalmayacağız. Adalet; algı operasyonlarıyla değil, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde, somut deliller ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde tecelli eder. Kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan hiç kimse suçlu ilan edilemez. Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik bu yaklaşım, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi farklı yöntemlerle etkisiz hale getirme girişimlerinin yeni bir halkasıdır.

"DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİNE İNANCIMIZDAN DA MÜCADELEMİZDEN DE VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Demokrasiye inanan herkesin ortak sorumluluğu; hukukun üstünlüğünü, seçme ve seçilme hakkını ve millet iradesini tavizsiz bir şekilde savunmaktır. Halkın oylarıyla göreve gelen belediye başkanlarımız, her türlü baskıya rağmen vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecektir. Hiçbir gözaltı, hiçbir soruşturma ve hiçbir siyasi baskı, millet iradesinin üzerinde değildir. Halkın emaneti olan belediyelerimizi korkuyla değil, kararlılıkla yönetmeye devam edeceğiz. Etimesgut Belediye Başkanımızın ve belediye çalışanlarımızın hukuki süreçlerini yakından takip ediyor; adaletin, demokrasinin ve hukuk devletinin yanında kararlılıkla duruyoruz. Hiçbir baskı yöntemi, hiçbir antidemokratik girişim halkın iradesinden daha güçlü değildir. Demokrasiye, hukuk devletine ve millet egemenliğine olan inancımızdan da mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Etimesgut Belediyesi'ne operasyon... YENİ Partili Tüzün: 'Hiçbir gözaltı, soruşturma ve baskı millet iradesinin üzerinde değildir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi'ne operasyon... YENİ Partili Tüzün: "Hiçbir gözaltı, soruşturma ve baskı millet iradesinin üzerinde değildir" - Son Dakika
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