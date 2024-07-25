Etimesgut Kent Tiyatrosu İçin Ön Seçmeler Tamamlandı

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Yeni sezonda açılması planlanan Etimesgut Kent Tiyatrosu için ön seçmeler tamamlandı.

Etimesgut Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezindeki ön seçmelere 312 kişi katıldı.

Jüride yer alan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilk aşamada adayların titiz bir mülakattan geçirildiğini belirtti.

Beşikçioğlu, "Adayların sahnedeki hareket kabiliyetine bakarak, uygunluk durumuna göre değerlendiriyoruz. Kent Tiyatrosu'na seçilenler sıkı bir hazırlık süreci geçirerek, yeni sezonda ilk oyunlarını oynayacak. Belediyemizin bir tiyatrosu yoktu. Kültür ve sanata Etimesgut'ta önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.