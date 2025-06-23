Etimesgut\'ta Buzdolabında Bebek Cesedi Bulundu

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine konulan G.İ. isimli kadının, Ankara'nn Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki konutuna akşam saatlerinde gelen yakınları, evde temizlik ve düzenleme çalışması yapmak istedi.

BUZDOLABINDAN 2 AYLIK BEBEK CESEDİ ÇIKTI

Temizlik sırasında buzdolabının buzluk bölümünü açan G.İ'nin 11 yaşındaki oğlu, içerisinde yaklaşık 2 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek cesediyle karşılaştı.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELLİ OLACAK

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin, G.İ.'nin çocuğu olup olmadığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA/ DHA