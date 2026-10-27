Etimesgut\'ta drift atan gruba soruşturma açıldı, 16 şüpheli gözaltına alındı

(ANKARA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bir grubun araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare ederek drift atması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

İhbar tutanakları ve kamera kayıtları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen 16 şüphelinin bugün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılık, açıklamasında soruşturmanın sürdüğünü belirtti.