Etiyopya\'da 10,8 Milyon Çocuk Acil Yardıma Muhtaç

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ADDİS ABABA, 20 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2024 yılında Etiyopya'da 10,8 milyon çocuğun acil insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

BM ajansı, Pazartesi günü yayımladığı son Etiyopya İnsani Durum Raporu'nda, 2024 yılında yaklaşık 10,8 milyonu çocuk olmak üzere en az 20 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

UNICEF ayrıca, savunmasız nüfusların karşı karşıya olduğu çok sayıda ve artan zorlukları ele almak ve Etiyopya'da üst üste gelen krizlerin feci sonuçlarını önlemeye yardımcı olmak için 2024 yılında 535 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

BM örgütü, temel gıda gereksinimlerinin karşılanması, üreme sağlığı hizmetlerinin sağlanması, çocuklara aşı yapılması ve ihtiyaç sahibi ailelere temiz su temini için fon sağlanması gerektiğini duyurdu.

UNICEF, "Yılın kalan kısmı Etiyopya halkına pek çok zorluk getirmeye devam edecek. Yeni ve devam eden kuraklık, çatışmalar ve salgınlar; artan gıda güvensizliği ve beklenen sel olayları ile birleşerek ağırlaşıyor" uyarısında bulundu.