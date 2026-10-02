Etiyopya'da 20 polis memuru, TİKA ve Emniyet'in verdiği siber suç eğitimini tamamladı - Son Dakika
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Etiyopya'da 20 polis memuru, TİKA ve Emniyet'in verdiği siber suç eğitimini tamamladı

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Etiyopya'da TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 20 polis memuruna verilen siber suçlarla mücadele eğitimi beş günün sonunda tamamlandı. Eğitimde mevzuat, cezai yaptırımlar, suç türleri ve soruşturma teknikleri örnek olaylar üzerinden anlatıldı.

ADDİS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğünün işbirliğinde Etiyopya'da 20 polis memuruna siber suçlarla mücadele eğitimi verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında Etiyopya'da düzenlenen beş günlük eğitim tamamlandı.

Programda siber suçlarla mücadeleye ilişkin mevzuat, cezai yaptırımlar, suç türleri ve bu suçların işlenme yöntemleri ele alındı.

20 polis memuruna, soruşturmalarda bilgi ve belge temini ile soruşturma teknikleri konusunda örnek olaylar üzerinden eğitim verildi.

Proje kapsamında geçen yıl Etiyopya'da 21 polis memuruna temel ağ teknolojileri, Türkiye'de ise 12 polis memuruna adli görüntüleme eğitimi verilmişti.

TİKA'nın Addis Ababa Program Koordinasyon Ofisi, 2005'ten bu yana Etiyopya'da eğitim, sağlık, tarım ve su gibi alanlarda yaklaşık 450 proje gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Etiyopya'da 20 polis memuru, TİKA ve Emniyet'in verdiği siber suç eğitimini tamamladı - Son Dakika
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