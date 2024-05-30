Etiyopya'da 3 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Edildi

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Etiyopya'da yarısından fazlası çatışmalar nedeniyle olmak üzere 3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

IOM'dan yapılan açıklamada, son hazırlanan Ulusal Yerinden Edilme Raporu'na göre, 2023 sonunda Etiyopya'da 3 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada, raporun, yerinden edilmelerinin yüzde 69'unun çatışmaların doğrudan bir sonucu, kuraklık ve iklim kaynaklı olayların da sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 9 sebep olduğunu gösterdiğine işaret edildi.