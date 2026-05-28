Etiyopya'da Bayram Coşkusu

28.05.2026 11:23
Müslümanlar, Addis Ababa'da dibe davullarıyla bayram sevinçlerini ilahilerle kutluyor.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Müslümanlar, kurban ve ramazan bayramlarında sevinçlerini "dibe" adı verilen davul eşliğinde söyledikleri ilahilerle kutluyor.

Etiyopyalı Müslümanların bayram namazı sonrası meydanlarda bir araya gelerek davul çalma, ilahi okuma ve bayramlaşma geleneği dikkati çekiyor.

Ramazan ve kurban bayramları başta olmak üzere dini günlerde yaşatılan gelenekte, gençler yerel halkın "dibe" olarak adlandırdığı davulların ritmine eşlik ederek bayram sevincinin coşkusunu artırıyor.

Davullar eşliğinde okunan ilahi ve tekbirlerde Allah'a şükür ve dua içerikli sözler yer alıyor. Gelenek, bayram namazının ardından meydanlarda ve cami çevrelerinde bayram sevincinin toplu şekilde paylaşılmasına imkan sağlıyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde de Addis Ababa'daki Meskel Meydanı ve çevresi ile Addis Ababa Stadyumu önünde bayram namazı için bir araya gelen binlerce Müslüman, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gençler, yanlarında getirdikleri "dibe" davullarını çalarak kutlama yaptı.

Kutlamaları ilgiyle izleyen halk, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kutlamaya katılanlardan Anwar Murad, AA muhabirine, Etiyopya'da bayramın bir başka yaşandığını söyledi.

Etiyopya'da bayram günlerini aile ve akrabalarıyla geçirdiklerini anlatan Murad, bayram namazını meydanda kılabilmek için uzak mesafeden geldiklerini, evden tekbirler getirerek ayrıldıklarını, bayram günü davullar ile sevinç gösterilerinin yaygın olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

