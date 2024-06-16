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- Etiyopya'da binlerce Müslüman bayram namazında saf tuttu

ADDİS ABABA - Etiyopya'nın Jimma bölgesinde binlerce Müslüman, bayram namazında saf tuttu.

Tüm dünyada Müslümanlar Kurban Bayramı'nı idrak etmenin sevincini yaşıyor. Etiyopya'nın yaklaşık 500 bin nüfuslu Jimma bölgesinde Müslümanlar, cadde ve sokaklarda bayram namazında saf tuttu. Bölge sakini Muhtar Jebel, Jimma'da bayram namazı kıldıklarını ve Müslümanların bayramını kutladığını söyledi.