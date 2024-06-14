Etiyopya'da 'Diriliş Ertuğrul' Dizisinin 'Osman'ı Emre Üçtepe'ye Büyük İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Etiyopya'da 'Diriliş Ertuğrul' Dizisinin 'Osman'ı Emre Üçtepe'ye Büyük İlgi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban organizasyonu için Etiyopya'da bulunan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin 'Osman'ı Emre Üçtepe, diziyi izleyen gençlerin ilgisiyle karşılaşıyor. Türk yapımı film ve dizilere ilgi duyan Afrikalılar ise yardım organizasyonları için ülkelerine gelen oyuncu ve sporcuları görme imkanı buluyor.

14.06.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban organizasyonu için Etiyopya'da bulunan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin "Osman"ı Emre Üçtepe, diziyi izleyen gençlerin ilgisiyle karşılaşıyor.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) son yıllarda özellikle yardıma ihtiyaç duyan ülkelerde sürdürdüğü yardım faaliyetleri her geçen gün artıyor.

Hayırseverlerin bağışlarıyla bugüne kadar özellikle Afrika ülkelerinde su kuyuları açtıran, sağlık hizmetleriyle gencinden yaşlısına ulaşan STK'ler, vekaletle kurban organizasyonlarıyla da ailelerin yanında oluyor.

Vakfın gönüllü faaliyetlerine, milli güreşçi Rıza Kayaalp, şarkıcı Murat Kekilli, dizi oyuncuları Burak Haktanır ve Emre Üçtepe gibi isimler de bizzat katılarak destek veriyor.

Türk yapımı film ve dizilere ilgi duyan Afrikalılar ise yardım organizasyonları için ülkelerine gelen oyuncu ve sporcuları görme imkanı buluyor.

Türkiye'de yayımlandığı 5 sezonda en çok izlenen yapımlar arasında bulunan "Diriliş Ertuğrul" dizisi de Afrika'da hala en çok izlenenler arasında yer alıyor. Birçok genç, filmdeki karakterlerin isimlerini tek tek biliyor.

TDV'nin 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu için Etiyopya'ya davet edilen, dizide Ertuğrul Bey'in oğlu "Osman"ı canlandıran Emre Üçtepe de bu oyunculardan biri.

Vakıf gönüllüleriyle başkent Addis Ababa sokaklarını dolaşan Üçtepe'yi yolda durduran bazı gençler, onunla ayak üstü sohbet edip cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Etiyopya'da sıcak karşılama

AA muhabirinin görüştüğü oyuncu Emre Üçtepe, yardım faaliyeti sırasında kendisini görenlerin önce şaşırdığını, ardından yanına gelerek elini sıkıp sarıldığını, bu duygunun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

"Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Etiyopya'da da Türk tarihi ve günümüz dizileri oldukça popüler ve izleniyor." diyen Üçtepe, şunları kaydetti:

"Bizi çok sıcak karşıladılar. Birçoğu Türkçe konuşuyor, çok şaşırıyorum. Bizim kültürümüze bu kadar aşina olduklarını görmek benim için gurur verici bir şey, seviniyorum. Teşekkür ediyorum onlara. Birçoğu hem sohbet hem fotoğraf çektirmek hem video hem de sadece Türkçe konuşmak için bizimle ilgileniyor. Bu çok mutluluk verici bir şey."

Etiyopyalı lise öğrencisi Hassan Muhammed, dizideki "Osman" karakterini ülkesinde görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Muhammed, "Diriliş Ertuğrul dizisini çok seviyorum, tüm bölümlerini 3 kez izledim." dedi.

Fevzan Abdullah ise "Osman'ı, Ertuğrul Bey'den biliyorum. Diziyi çok beğeniyorduk. Tüm bölümlerini izlemiştim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diriliş Ertuğrul, Etiyopya, Türkiye, Afrika, Kurban, Üçtepe, Dizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'da 'Diriliş Ertuğrul' Dizisinin 'Osman'ı Emre Üçtepe'ye Büyük İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:57 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:38:34. #1.11#
SON DAKİKA: Etiyopya'da 'Diriliş Ertuğrul' Dizisinin 'Osman'ı Emre Üçtepe'ye Büyük İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement