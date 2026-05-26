Etiyopya\'da Kurban Hazırlıkları Tamamlandı

ADDİS Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da "2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'den ve yurt dışındaki Diyanet Vakfı görevli ve gönüllülerinden oluşan 55 kişilik ekip, Etiyopya'daki 8 bin büyükbaş hayvan kesimi için hazırlıklarını bitirdi.

Ülkeye geçen hafta gelen Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllüleri ile veteriner hekimler, vekalet yoluyla kesilecek kurbanlar için titiz bir çalışma yürüttü.

Kurban pazarlarını gezen ekipler, sağlık yönünden ve dinen uygun olan kurbanlıkları seçerek küpeleme işlemlerini tamamladı.

Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar, AA muhabirine, 2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu kapsamında ülkedeki hazırlıkların tamamlandığını dile getirerek, kurbanların 14 farklı bölgede kesimi ve dağıtımını planladıklarını, milletin emanetini titizlikle sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti.