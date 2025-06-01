Etiyopya'da Mpox Kaynaklı İlk Ölüm

ADİS Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede M çiçeği virüsü (mpox) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, M çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği, 5 vakanın aktif olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Durumu aktif olarak takip ediyor, test ve gözetim çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

31 Mayıs itibarıyla ülkede toplam 15 mpox testi yapıldığı belirtilen açıklamada, bu virüsle mücadele kapsamında sınır kasabalarında gözetimin artırıldığı ve halkı bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Ülkede ilk doğrulanmış M çiçeği virüsü vakaları, geçen hafta Kenya sınırına yakın Oromiya bölgesindeki Moyale kasabasında görülmüştü.