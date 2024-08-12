Etiyopya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 16 Bin Kişi Yardıma Muhtaç

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Etiyopya'nın batısında aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 16 bin kişinin yerinden olduğu ve yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Devlete ait FBC televizyonuna göre, şiddetli yağmurların neden olduğu seller özellikle Gambella bölgesini etkiledi.

Yerel afet risk yönetimi yetkilisi Gatbel Moon, FBC'ye yaptığı açıklamada, 4 ilçeyi vuran sel nedeniyle çok sayıda ev ile tarım alanının zarar gördüğünü söyledi.

Selden zarar görenlerin daha güvenli bölgelere taşındığını aktaran Gatbel Moon, 16 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiğini kaydetti.

Moon, selden etkilenenlerin durumunu hafifletmek için yerel yetkililerle birlikte çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Etiyopya'da haziran-ağustos döneminin yağmur mevsimi olmasından dolayı ülkede sık sık sel ve heyelan gibi afetler meydana geliyor.