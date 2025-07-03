Etiyopya'da Yerli Doğal Gaz Dönemi Başlıyor

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülke tarihinde ilk kez yerli olarak üretilen doğal gazın yakında iç piyasaya sunulacağını söyledi.

Etiyopya basınındaki haberlere göre, Başbakan Ahmed, Halk Temsilcileri Meclisi'nin 42. olağan oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ahmed, doğal gaz üretiminde yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, "Önceki hükümetler gaz çıkarmaya çalıştı, ama gazın piyasaya arzı ilk kez bizim dönemimizde gerçekleşecek." dedi.

Bir dizi siyasi reformun ardından hükümetin, özel sektörle anlaşmalar imzaladığını ve yetkin firmaları ülkeye getirdiğini anlatan Ahmed, doğal gaz üretiminin ilk aşamasının tamamlandığını ve üretim tesisinin yakında açılacağını söyledi.

Başbakan Ahmed, ikinci aşamanın da kısa sürede başlayacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Etiyopya yakında gaz ürünlerini pazara sunarak yalnızca kaynak sahibi değil, aktif üretici olduğunu gösterecek. Ülkemiz enerji alanında önemli bir dönüm noktasında."

Ahmed, meclis oturumunda ayrıca, 40 aylık çalışmanın ardından yeni bir yerli gübre fabrikasının da yakında açılacağını duyurdu.

"Tarım sektörü ancak yerli bir gübre fabrikasıyla tam anlamıyla verimli ve etkili olur." diyen Ahmed, üretimin tarımsal verimlilik açısından kritik önemde olduğunu kaydetti.