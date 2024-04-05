Etiyopya, HIV/AIDS'in yayılmasını kontrol altına almak için yeni bir stratejik plan açıkladı

ADDİS ABABA, 5 Nisan (Xinhua) -- Etiyopya Sağlık Bakanlığı, HIV/AIDS hastalığının yayılmasını kontrol altına almak amacıyla yeni bir Ulusal HIV/AIDS Önleme ve Kontrol Stratejik Planı açıkladı.
Bakanlığın Çarşamba gecesi yayımladığı yazılı açıklamada, planın önümüzdeki dört yıl boyunca HIV/AIDS'in yayılmasını kontrol altına almaya ve yeni enfeksiyon ve ölümlerin oranını azaltmaya yönelik ulusal çabaları koordine edeceği belirtildi.
Plan, HIV/AIDS yaygınlık oranının ulusal düzeyde 10.000'de 1'in altına düşürülmesini öngörüyor.
HIV/AIDS yaygınlık oranının yüksek seyrettiği 300 ilçenin temsilcileri de dahil olmak üzere planın tüm aktörlerine derinlemesine eğitimler veriliyor.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na (UNFPA) göre Etiyopya, 2000 yılında yüzde 3,3 olarak kaydedilen HIV/AIDS oranını 2017 yılında yüzde 0,9'a ve 2000 yılında 83.000 olan AIDS kaynaklı ölüm sayısını 2017 yılında 15.600'e düşürerek son 20 yılda "kayda değer bir ilerleme" elde etti.
Etiyopya'da son dönemde HIV epidemiyolojisi heterojen bir dağılım gösterirken, çeşitli coğrafi bölgeler ve nüfus grupları arasında HIV yükü açısından önemli farklılıklar bulunuyor. UNFPA, kentsel HIV yaygınlık oranının kırsal kesime kıyasla yedi kat daha yüksek olduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2022 yılında Afrika'da tahmini 25,6 milyon kişi HIV ile yaşamını sürdürürken, bu kişilerin 20,9 milyon kadarının retrovirüslere karşı tedavi aldığı tahmin ediliyor.
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