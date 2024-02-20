Etiyopya\'nın Tigray eyaletinde iç savaşın ardından hayat normale dönmedi

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Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde iç savaşın ardından 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen halen hayatın normale dönmediği belirtildi.

Etiyopya Meclisine bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) hazırladığı son raporda, eyalette sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin tam olarak sağlanamadığını ve zarar gören altyapının onarılması gerektiğini belirtti.

Eyaletteki insani durumun "çok kötü" olarak nitelendirildiği raporda, özellikle çatışmalar nedeniyle yerinden olan insanların gıda ve barınma sorunlarının sürdüğü anlatıldı.

Raporda, çatışma ortamının durmasıyla sivillerin hayatının korunmasında önemli gelişmeler kaydedildiği belirtilerek, yargısız infazların ise sürdüğü aktarıldı.

İlaç tedarikinin yetersiz kaldığı ve sağlık sisteminin eski haline dönmekten oldukça uzak olduğu vurgulanan raporda, hastane ve sağlık tesislerinin acilen yeniden inşaya ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.

Eyaletin farklı bölgelerindeki sakinlerle bire bir görüşülerek hazırlanan 40 sayfalık raporda, çatışmadan önce 230 binden fazla öğrencinin olduğu Tigray'da halihazırda sadece 70 bin öğrencinin okul sıralarına döndüğü bilgisi yer aldı.

Raporda, iç savaşın ardından 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hayatın halen normale dönmediği vurgulandı.

Kasım 2022'de Etiyopya hükümeti ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında imzalanan anlaşmanın ardından eyalette geçici yönetim kurulmuştu.

TPLF'nin yeniden yönetimde yer aldığı Tigray'da 2 yıl süren savaşta on binlerce kişi yerinden oldu.