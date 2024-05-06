Etiyopya ve Cibuti, liman kullanım anlaşmalarını güncellemek üzere komite kurdu - Son Dakika
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Etiyopya ve Cibuti, liman kullanım anlaşmalarını güncellemek üzere komite kurdu

Etiyopya ve Cibuti, liman kullanım anlaşmalarını güncellemek üzere komite kurdu

Etiyopya ve Cibuti heyetleri, liman kullanımına ilişkin anlaşmaları incelemek ve güncellemek üzere teknik bir komite kurdu. Toplantıda, lojistik sektöründe iyileştirme gerektiren konular da ele alındı. Komite, 2002'de imzalanan anlaşmayı da değerlendirecek.

06.05.2024 15:25
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Etiyopya ve Cibuti heyetleri, yıllar önce imzalanan liman kullanımına ilişkin anlaşmaları incelemek ve güncellemek üzere teknik bir komite kurdu.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Etiyopya ve Cibuti tarafından oluşturulan iki ülke heyetleri, geçen hafta Cibuti'de gerçekleştirilen Etiyopya-Cibuti Ortak Bakanlar Komisyonu (JMC) toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya, Etiyopya Lojistik ve Ulaştırma Bakanı Alemu Sime ve Cibuti Altyapı ve Ekipman Bakanı Hassan Humad İbrahim başkanlık yaptı.

Çok yönlü deniz taşımacılığının ele alındığı toplantıda, lojistik sektöründe iyileştirme gerektiren konular da görüşüldü.

Heyetler, iki ülke arasında limanların kullanımına dair anlaşmaların içeriğini incelemek üzere üst düzey bir komite kurdu.

Komitenin, Nisan 2002'de iki ülke arasında imzalanan "Etiyopya-Cibuti Limanı Kullanımı ve Transit Kargo Hizmetleri Anlaşması"nı da değerlendireceği belirtildi.???????

Etiyopya, Somaliland ile deniz erişimini öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı

Etiyopya, 1 Ocak'ta Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile deniz erişimini öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

İki ülke arasında yaşanan siyasi krizi çözmek için Cibuti ve Kenya yeni bir girişim başlatmıştı.

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssouf, basına yaptığı açıklamada, Somali ile Etiyopya arasındaki krizin çözümü için çabaladıklarını belirtmişti.

Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti. Somali'nin tepkisini çeken anlaşma sonrası bölge ülkelerinin liderleri, tansiyonu düşürme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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