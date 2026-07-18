Etiyopyalı öğrenciden Türkiye'de çifte birincilik - Son Dakika
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Etiyopyalı öğrenciden Türkiye'de çifte birincilik

Etiyopyalı öğrenciden Türkiye\'de çifte birincilik
18.07.2026 11:13
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Etiyopyalı Ruth Samson Gezachew, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bölüm ve fakülte birincisi olarak bitirdi. Türkiye Bursları ile eğitim alan Gezachew, iki ülke arasında akademik ve diplomatik köprü kurmayı hedefliyor.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden hem bölüm hem de fakülte birincisi olarak mezun olan Etiyopyalı öğrenci Ruth Samson Gezachew, Türkiye'de aldığı eğitimle iki ülke arasında akademik ve diplomatik köprü kurmayı hedefliyor.

Türkiye Bursları kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Türkiye'de eğitim alan Gezachew, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında kurduğu denge sayesinde uluslararası ilişkiler eğitimi için önemli bir merkez olduğunu, bu nedenle lisans eğitimini Türkiye'de almayı tercih ettiğini belirtti.

Türkiye'deki eğitimin kendisine farklı bir perspektif kazandırdığını aktaran Gezachew, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' söylemi bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir vizyon sunuyor. Ülkelerin farklılıklarını koruyarak işbirliği yapması başarının anahtarıdır, onu öğrendim." dedi.

Gezachew, Türk toplumunun misafirperverliğinin kendisini en çok etkileyen unsurlar arasında yer aldığını, "kolay gelsin", "Allah razı olsun" ve "sağ olsun" gibi günlük ifadelerin Türk insanının samimiyetini ve yardımseverliğini yansıttığını anlattı.

Kendi kültürlerinde "kolay gelsin" ifadesine benzer bir kullanım bulunmadığını dile getiren Gezachew, bu durumun Türkiye'de dikkatini çeken kültürel farklılıklardan biri olduğuna değindi.

Gezachew, Türkiye ile Etiyopya arasındaki akademik ve diplomatik ilişkilerin gelişmesine katkı sunmak istediğini vurguladı.

Türkiye Bursları programını diğer Etiyopyalı gençlere de tavsiye edeceğini söyleyen Gezachew, "Türkiye eğitim almak için çok güzel bir ülke. Eğitim sistemi güçlü, insanlar sıcak ve öğrencilere aidiyet hissi veriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ayrıldıktan sonra en çok Türk insanını özleyeceğini belirten Gezachew, "İnsanların cana yakınlığı, arkadaşlarım, hocalarım ve ziyaret ettiğim şehirler benim için unutulmaz hatıralar oldu. Türkçede en sevdiğim kelime 'sevgi' oldu. Bizim dilimizde bu kavram daha çok 'aşk' kelimesiyle ifade ediliyor. Türkçedeki anlam çeşitliliği beni etkiledi." diye konuştu.

Gezachew, Türkiye'deki yaşamı boyunca dikkatini çeken ilginç kültürel farklılıklardan birinin de beden dili olduğunu, baş hareketlerinin Türkiye ile Etiyopya'da farklı anlamlar taşımasının ilk zamanlarda kendisini şaşırttığını söyledi.

Türk müziğini de yakından takip ettiğini, özellikle Türkçe şarkılar dinlemeyi sevdiğini dile getiren Gezachew, Türkiye'ye, Türkiye Bursları programına, YTB'ye ve Hacettepe Üniversitesine teşekkür etti.

-"(Gezachew) Fakülte birinciliği gibi çok değerli bir başarıya imza attı"

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Yonca İldeş, Gezachew'in, Etiyopya'dan Türkiye'ye, YTB bursuyla gelen bir öğrenci olduğuna işaret ederek, "Kendi ülkesinden, ailesinden binlerce kilometre uzakta, yeni bir dil ve yeni bir kültürle tanışarak başladığı bu yolculuğu, azim ve çalışkanlıkla taçlandırdı ve bölüm ile fakülte birinciliği gibi çok değerli bir başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

Gezachew'in başarısının yalnızca bireysel bir gayretin değil, aynı zamanda Türkiye'nin YTB bursu aracılığıyla uluslararası öğrencilere sunduğu imkanların ve Hacettepe Üniversitesinin sağladığı akademik ortamın da bir göstergesi olduğunun altını çizen İldeş, kendileri için gurur verici olanın ise öğrencilerinin nereden geldiklerine bakılmaksızın önlerine konulan hedeflere bu denli kararlılıkla ulaşabilmeleri olduğunu vurguladı.

İldeş, şunları kaydetti:

"Gezachew'in başarısı, aslında fakültemizin kapılarının Afrika'dan gelecek öğrenciler için ne kadar açık ve verimli bir zemin olduğunun da somut bir kanıtı. Fakültemiz, uluslararası öğrencilerimize yalnızca akademik bir müfredat değil, onları özenle takip eden, farklılıkları bir zenginlik olarak gören ve her öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen bir ortam sunuyor. Bu vesileyle, başta Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelecek olan öğrencilerimize kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu, onları Hacettepe ailesinin bir parçası olarak görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopyalı öğrenciden Türkiye'de çifte birincilik - Son Dakika

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