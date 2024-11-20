Etki Ajanlığı Düzenlemesi Gözden Geçirilecek - Son Dakika
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Etki Ajanlığı Düzenlemesi Gözden Geçirilecek

Etki Ajanlığı Düzenlemesi Gözden Geçirilecek

Özlem Zengin, etki ajanlığı düzenlemesine dair itirazları değerlendireceklerini açıkladı.

20.11.2024 20:29
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(TBMM)AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen düzenlemeyle ilgili, TBMM'de partilerin grup başkanvekilleriyle görüştü. Zengin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili yapılan itirazları dikkate alacaklarını belirterek ""Tekrar üzerine bir kez daha çalışacağız ama her halükarda bu düzenlemeyi yapacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, geçen hafta muhalefetin tepkileri üzerine torba kanun teklifinden çıkarılan, kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen  "casuslukla ilgili suç ihdas eden" düzenlemeyle ilgili olarak, partilerin grup başkanvekilleriyle Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıya, Özlem Zengin'in yanı sıra CHP'den Murat Emir, DEM Parti'den Sezai Temelli, MHP'den Filiz Kılıç, İYİ Parti'den Buğra Kavuncu, Gelecek-Saadet Grubu'ndan İsa Mesih Şahin katıldı. Adalet Bakan Yardımcısının da toplantıya katıldığı öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Toplantıya bürokrat arkadaşlarımız da geldiler. Biz ne yapmak istediğimizi hem kendimiz anlattık hem bürokrasiden gelen arkadaşlarımız anlattı. Diğer grup başkanvekilleri arkadaşlarımız da sorular yönelttiler kafalarına takılan, itiraz ettikleri noktaları bir kez daha ifade ettiler. Çok sağlıklı bir ortam oldu, değerlendirdik. Şimdi üzerine biraz çalışacağız. Sonra tekrar bir kez daha bir araya gelmeyi hedefliyoruz."

"Yeni bir düzenleme mi olacak yoksa eski madde üzerinden mi düzenleme yapacaksınız" sorusuna Zengin, "Bir çalışalım bakalım, çalışıyoruz" karşılığını verdi.

"Tekrar bir araya geleceğiz"

Partilerin itirazları olup olmadığı sorusu üzerine Zengin, "Arkadaşlarımızın itirazlarını da ka'le alarak, biz de neyi niçin yapmak istediğimizi anlatarak, tekrar üzerine bir kez daha çalışacağız ama her halükarda bu düzenlemeyi yapacağız. Sonuçta onların itirazlarını da dinlemek iyi oldu. Bizim cevaplarımız da onlar için iyi oldu. Çok sakin, Genel Kurul'un tartışmasından uzak, sakin sakin. .. Bunu da ilk defa yapıyoruz bu şekilde. O açıdan da önemli diye düşünüyorum. Bunun üzerine tekrar bir kez daha bir araya geleceğiz" dedi.

Zengin, bir sonraki tarihin belli olup olmadığı sorusuna, "Çok uzak olmaz. Bir çalışalım, tekrar bir araya geleceğiz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Özlem Zengin, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etki Ajanlığı Düzenlemesi Gözden Geçirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ferhata Geçer:
    Partinin oyları çok daha azalsın diye mi bu kadını ön planda tutuyorlar? 1 0 Yanıtla
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