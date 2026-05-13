ETÜ Dış Paydaş Çalıştayı Gerçekleşti

13.05.2026 18:26
Erzurum Teknik Üniversitesi, dış paydaşların görüşleriyle gelişim sürecini güçlendirmeyi hedefliyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), üniversitenin gelişim sürecine farklı açılardan ışık tutulması amacıyla dış paydaşların görüş ve önerilerinin paylaşıldığı "2. ETÜ Dış Paydaş Çalıştayı" düzenlendi.

Vali Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, üniversitenin Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, üniversitelerin sadece eğitim-öğretim yuvası olmanın ötesine geçtiğini söyledi.

Ülkenin geleceği açısından üniversitelerin önemine vurgu yapan Büyüknalçacı, "Üniversiteler, sanayide, teknolojide, tarımda, psikolojide, sosyal destekte, aklınıza gelecek her alanda öğrencilerimize destek oluyor. Onları sadece çalışan sıfatıyla mezun olmasından ziyade onları hayata hazırlayan ve üretmekten öteye geçiren bir pozisyona sokuyor. Bu sebeple bu işbirlikleri ülkemizin geleceği açısından bambaşka bir anlam taşımakta." diye konuştu.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da üniversitelerin sadece bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda bulunduğu şehrin ve ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik değişimine yön veren stratejik kurumlar olduğunu belirtti.

Yükseköğretimde başarının artık yalnızca akademik çıktıların sayısıyla ölçülmediğine işaret eden Çakmak, "Üniversitelerin toplumsal katkı üretme kapasitesi, sektörle işbirliği düzeyi, yenilikçilik ekosistemine katkısı ve mezunlarının istihdam başarısı da temel performans göstergeleri arasında yer almaktadır." diye konuştu.

ETÜ olarak araştırma odaklı, yenilikçi ve topluma yön veren üniversite misyonu doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

"Nitekim üniversitemiz son yıllarda yalnızca akademik gelişimiyle değil şehirle bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sunan ve sektörle ortak üretim kültürünü güçlendiren yaklaşımıyla da önemli ivme kazanmıştır. Üniversitemizin kalite süreçlerinde öğrencilerin, mezunların, işverenlerin, kamu temsilcilerinin ve sektör paydaşlarının aktif biçimde yer alması bizim için yalnızca bir gereklilik değil aynı zamanda stratejik bir tercihtir. Bilgi çağında üniversitelerin en büyük gücü işbirliği yapabilme kapasitesidir. Çünkü hiçbir kurum tek başına hiçbir soruna çözüm üretemez. Kalkınmanın anahtarı ortak akıl, ortak vizyon ve ortak sorumluluk anlayışıdır.

Bugün burada ortaya koyacağımız görüş, öneri ve eleştirileri son derece kıymetli buluyoruz. Bu çalıştaydan elde edeceğimiz çıktılar, stratejik planlarımızın güçlenmesinden eğitim programlarımızın geliştirilmesine, araştırma önceliklerimizin belirlenmesinden toplumsal katkı politikalarımıza kadar birçok alanda yol gösterici olacaktır."

Program, konuşmaların ardından masalardaki moderatörler eşliğinde belli konularda fikir alışverişinin yapılmasıyla sona erdi.

Programa, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Baro Başkanı Mesut Öner, kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

