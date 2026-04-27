EÜ'de gazetecilik eğitiminde yapay zeka ve oyunlaştırma konuşuldu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi akademisyenlerini ağırlayarak gazetecilik eğitiminde yapay zeka analizi ve oyunlaştırma yöntemlerinin kullanıldığı dijital dönüşümü masaya yatırdı. Etkinlikte, Kırgız akademisyenler tarafından geliştirilen öğrenci takip sistemi 'Bilim Keni' platformu tanıtıldı.

EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, uluslararası tecrübe paylaşımı ve akademik iş birliği etkinlikleri kapsamında Kırgızistan'dan gelen konuk akademisyenlere ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan'ın öncülüğünde düzenlenen 'Modern Gazetecilik Eğitiminde Yeni Yöntemler ve Dijital Araçlar' konulu sunumda, eğitimde dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar ve yeni nesil öğretim teknikleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesinden Doç. Dr. Ayjana Umarova ve Doç. Dr. Mamyrova Mahabat Karimovna'nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, geleceğin gazetecilerinin eğitiminde bilgi teknolojilerinin rolü tartışıldı. Ayrıca Oş Devlet Üniversitesi programlama öğretmeni Zhanbolot tarafından geliştirilen 'Bilim Keni' adlı çevrimiçi eğitim platformu oluşturdu. Yapay zeka destekli bu sistemin, sınıf içindeki otomatik kameralar aracılığıyla öğrencilerin ders esnasındaki odaklanma seviyelerini anlık olarak analiz ettiği ve geleneksel yoklama yöntemlerinin ötesine geçtiği belirtildi.

Geliştirilen teknolojik sistemlerin eğitimdeki verimliliği artırdığını ifade eden Doç. Dr. Ayjana Umarova, 'Günümüzde öğrencileri eski, geleneksel yöntemlerle eğitmek zorlaşıyor ve dersler bazen sıkıcı hale gelebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin ilgisini çekmek ve motivasyonlarını canlı tutmak için yenilikçi çevrimiçi enstrümanlar geliştirdik. 'Bilim Keni' sistemi, kamera takibiyle kimin derse odaklandığını, kimin telefonuyla ilgilendiğini tespit edebiliyor. Derse ilgisi dağılan öğrenci sistem tarafından otomatik olarak belirlenip tahtaya kaldırılarak, sürece aktif katılımı sağlanıyor' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte sadece yapay zeka değil, eğitimde oyunlaştırma uygulamaları da katılımcılara uygulamalı olarak tanıtıldı. Sınıfı iki takıma ayırarak rekabetçi ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunan 'Arkan Tartış' (Halat Çekme) oyunu ilgi gördü. Dijital ortamda verilen doğru cevaplarla sanal halatın çekildiği ve en çok doğru yanıtı veren takımın galip geldiği bu interaktif yöntemlerin, öğrencilerin derse olan bağlılığını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı.

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi'nden gelen akademisyen heyeti, Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek stüdyolarda incelemelerde bulundu. Heyet, stüdyo ziyaretlerinin ardından İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü İnternet Gazeteciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Çelik'in dersine konuk oldu. Geleceğin gazeteci adaylarıyla bir araya gelen konuk akademisyenler, dijital çağın en önemli uzmanlık alanlarından biri haline gelen 'Veri Gazeteciliği' konusunda deneyimlerini paylaştı.

Etkinlik, karşılıklı tecrübe aktarımının ardından akademisyenlerin sorularının yanıtlanması ve gelecekteki projeler için iş birliği temennileriyle sona erdi.