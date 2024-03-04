Euro-Med: Gazze'de 130'dan fazla toplu mezar belgelendi - Son Dakika
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Euro-Med: Gazze'de 130'dan fazla toplu mezar belgelendi

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin gömüldüğü 130'dan fazla toplu mezar belgelediklerini bildirdi. Euro-Med Başkanı Ramy Abdu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 'Euro-Med, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 130'dan fazla toplu mezarı belgeledi.' ifadelerini kullandı.

04.03.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Cenevre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin gömüldüğü 130'dan fazla toplu mezar belgelediklerini bildirdi.

Euro-Med Başkanı Ramy Abdu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Euro-Med, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 130'dan fazla toplu mezarı belgeledi." ifadelerini kullandı.

Abdu, paylaşımında bir toplu mezar fotoğrafı da paylaşarak "buranın, İsrail soykırımının kurbanı olan Filistinlilere ait olduğunu ve Gazze'nin merkezindeki bir caddede yer aldığını" belirtti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 420 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 229 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihat mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Akdeniz, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Euro-Med: Gazze'de 130'dan fazla toplu mezar belgelendi - Son Dakika

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