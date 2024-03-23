Euro-Med: İsrail Gazze'de Filistinlileri kanını korkunç şekilde akıtıyor

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Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail Gazze'de Filistinlileri kanını korkunç şekilde akıttığını ve Şifa Hastanesi muhitindeki onlarca evi yaktığını açıkladı.

Cenevre merkezli Euro-Med'ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi sakinlerine karşı işlediği soykırım suçunu tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saat içinde Gazze kentinde sistematik olarak işlediği, aralarında kasıtlı cinayetler, yargısız infazlar, iletişimin kesilmesi ve Şifa Hastanesi çevresindeki evleri hedef alan yoğun bombalamaların da bulunduğu bir dizi suçun belgelediği aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı, yerleşim yerlerine saldırdığı, Filistinlileri alıkoyduğu ve evlerini yaktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresini bir savaş sahasına çevirdiği ifade edilen Euro-Med'in açıklamasında İsrail'in, Şifa Hastanesinde tedavi gören hastalara ve yaralıları tedavi ve yiyeceksiz bıraktığı belirtildi.

Filistinlilere yönelik ağır kötü muamele ve işkenceye ilişkin çok sayıda başvuru alındığı bildirilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de Filistinli sivillerin kanını korkunç bir şekilde akıttığı vurgulanarak, "Euro-Med, uluslararası toplumu, Filistinli sivillerin, hastaların, yaralıların, yerinden edilmişlerin ve sağlık ekiplerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde beş aydan uzun süredir işlediği soykırım suçundan korunması için derhal ve ciddi bir şekilde müdahale etmeye çağırıyor." denildi.

Şifa Hastanesine İsrail baskını

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesine baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 4 gündür devam ediyor.

Filistin basını, İsrail ordusunun, dün Şifa Hastanesi yerleşkesinde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.