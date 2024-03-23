Euro-Med: İsrail Gazze'de Filistinlileri kanını korkunç şekilde akıtıyor

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail Gazze'de Filistinlileri kanını korkunç şekilde akıttığını ve Şifa Hastanesi muhitindeki onlarca evi yaktığını açıkladı.
Cenevre merkezli Euro-Med'ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi sakinlerine karşı işlediği soykırım suçunu tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı belirtildi.
İsrail güçlerinin son 24 saat içinde Gazze kentinde sistematik olarak işlediği, aralarında kasıtlı cinayetler, yargısız infazlar, iletişimin kesilmesi ve Şifa Hastanesi çevresindeki evleri hedef alan yoğun bombalamaların da bulunduğu bir dizi suçun belgelediği aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı, yerleşim yerlerine saldırdığı, Filistinlileri alıkoyduğu ve evlerini yaktığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresini bir savaş sahasına çevirdiği ifade edilen Euro-Med'in açıklamasında İsrail'in, Şifa Hastanesinde tedavi gören hastalara ve yaralıları tedavi ve yiyeceksiz bıraktığı belirtildi.
Filistinlilere yönelik ağır kötü muamele ve işkenceye ilişkin çok sayıda başvuru alındığı bildirilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de Filistinli sivillerin kanını korkunç bir şekilde akıttığı vurgulanarak, "Euro-Med, uluslararası toplumu, Filistinli sivillerin, hastaların, yaralıların, yerinden edilmişlerin ve sağlık ekiplerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde beş aydan uzun süredir işlediği soykırım suçundan korunması için derhal ve ciddi bir şekilde müdahale etmeye çağırıyor." denildi.
Şifa Hastanesine İsrail baskını
İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesine baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.
Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 4 gündür devam ediyor.
Filistin basını, İsrail ordusunun, dün Şifa Hastanesi yerleşkesinde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Euro-Med: İsrail Gazze'de Filistinlileri kanını korkunç şekilde akıtıyor - Son Dakika
Bingöl Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki H.Ü'ye çarpan otomobilin sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç, kız çocuğunun ölümüne neden oldu. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Solhan Devlet Hastanesi morguna götürülürken, araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan trenden Aksaray İstasyonu'nda duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi. Olay nedeniyle seferler bir süre yapılamadı, istasyon yolcu girişine kapatıldı. Duman tahliyesinin ardından sorunun giderilmesiyle seferler normale döndü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan ağır hasarlı bir binanın 1. katından düşen M.K. isimli şahıs yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
Ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sanat dünyasından birçok isim katıldı. Öztan'ın oğlu, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. Cenaze namazının ardından Bahar Öztan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son yıllarda Türkiye'de enflasyon ve döviz kuru nedeniyle artan fiyatlar, elektronik ürünlerin de zamlanmasına sebep oldu. Bu durumda insanlar yurt dışından telefon getirme veya kaçak telefon satın alma yoluna gidiyor. Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları arasında kaçak/yurt dışı telefonların payı yüzde 40.94 olarak belirlendi. Bu durum, kaçak telefon satışlarının yıllar geçtikçe arttığını gösteriyor.
ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı antitröst davası sonucunda Apple hisse değerleri milyarlarca dolarlık düşüş yaşadı. iPhone üreticisi, rekabet karşıtı uygulamalarla suçlanıyor. Davanın etkisiyle Apple hisse değerleri yüzde 4.1 düşüş gösterdi ve şirket yaklaşık 113 milyar dolarlık pazar değerini kaybetti. Apple'ın bu durumu nasıl değerlendireceği ve sektördeki rekabet konusu önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, hafta sonuna özel olarak Battlefield 2042 ve Midnight Ghost Hunt oyunlarını ücretsiz erişime açtı. Oyunları 25 Mart saat 19.00'a kadar oynayabilirsiniz. Ancak bu tarihten sonra oynamaya devam etmek için satın almanız gerekecek.
Ofis çalışanları zam isteyince müdürleri Hayati, stajyer olarak Hüseyin'i işe alır. Hüseyin'in yapay zeka ile işleri hızlıca halletmesi sonucu Hayati herkesi işten çıkarır. Ancak patron İbrahim'in gelmesiyle işler tersine döner. Hayati'nin arkadaşı Fikri, Mesut hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Bahadır'ın ilk orucunu tutması zor anlar yaşatır. Ozan'ın Hintli kız arkadaşı Çiçek ile evlilik adetleri sorun yaratır. Çiçek, fazla ilaç kullanımının zararlarını arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Mesut'un eşi Burcu, yanlış anlamalar sonucu Mesut'tan ayrılmaya karar verir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler yaparak vade sınırlarını belirledi. Değeri 1 milyon 600 bin lira ve altı olan taşıtlarda vade sınırı 48 ay, değeri 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira arasında olan taşıtlarda vade sınırı 36 ay, değeri 3 ile 4 milyon lira arasında olan taşıtlarda 24 ay, değeri 4 milyon ile 5 milyon lira arasında olan taşıtlarda ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamasına göre, Şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artarak 193 bin 600'e ulaştı. Bu artışın büyük bir bölümünü motosikletler oluşturdu. Motosikletler, trafiğe kaydedilen taşıtlar içinde yüzde 47,7'lik oranla birinci sırada yer alırken, otomobiller ikinci sıraya geriledi. Bu artışın sebebi ise B sınıfı otomobil ehliyeti sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesini sağlayan yeni düzenleme olarak gösteriliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?