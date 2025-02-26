Ev Hanımı Nurdan Atlı, Yarım Kalan Kick Boks Hikayesini Tamamlamak İstiyor - Son Dakika
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Ev Hanımı Nurdan Atlı, Yarım Kalan Kick Boks Hikayesini Tamamlamak İstiyor

Manisa'da ev hanımı Nurdan Atlı, çocuklarına sporu sevdirmek ve örnek olabilmek için 12 yıl aradan sonra kick boksa döndü. Temmuz ayında İzmir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

26.02.2025 11:18
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MANİSA'da ev hanımı Nurdan Atlı (30), çocuklarına sporu sevdirmek ve örnek olabilmek için geldiği spor salonunda kick boks yapıyor. Lise çağında ailevi sebeplerle bırakmak zorunda kaldığı ringe, çocukları için dönen Nurdan Atlı, yarım bıraktığı hikayesini tamamlamak istiyor.

İzmir'de yaşayan Nurdan Atlı, lise çağında başladığı kick boksu ailevi sebepleriyle bırakmak zorunda kaldı. Çalışma hayatı, evlilik derken çok sevdiği spordan uzak kalmak zorunda kalan 2 çocuk annesi Atlı, içinde ukde kalan kick boksa tekrar döndü. Yerleştiği Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 12 yıl sonra çocuklarına sporu sevdirmek ve onlara örnek olabilmek adına ringe tekrardan çıkan ev kadını Atlı, profesyonel olarak hazırlandığı kick boksta temmuz ayında İzmir'de yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası'nda, şampiyonluğu hedefliyor. Rüzgar (4) ve Asil (2) isimli iki çocuğuyla haftanın üç günü geldiği spor salonunda Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tayfun Özcan'ın eşliğinde çalışan Atlı, 18 yaşında başlayıp yarım bıraktığı spora devam ediyor.

'ÇOK İSTEKLİ VE HIRSLI'

Nurdan Atlı'nın çok hırslı ve istekli olduğunu belirten Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tayfun Özcan, "Nurdan Hanım ile 6 aydan beridir spor yapıyoruz. Gençlik yıllarında kick boks ile tanışmış ama ailevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kalmış. Şimdi ise artık 2 çocuğu var. Çocuklarına örnek olabilmek için hem de yarım kalan hikayesini tamamlamak için tekrardan spora başladı. Önümüzdeki temmuz ayında İzmir'de yapılması planlanan kick boks Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğunu kazanmasını arzu ediyoruz. Çok istekli ve hırslı, geçmişte kalan eksikliği biliyor ve tamamlamak istiyor. Bu şampiyonluk ile beraber çocuklarına da örnek olmak istiyor" dedi.

Çocuk yaşlardan itibaren dövüş sporlarına karşı içinde hep bir tutku olduğunu belirten Nurdan Atlı ise "Kendi kendime de hep dövüşmeye çalışırdım. Bu spora 18 yaşında başladım. Bir süre devam ettim ve ailevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. İçimde ukde kalmıştı. Şimdi tekrar başladım. Amacım 2 çocuğuma bu sporu sevdirerek hem örnek olmak hem de kendimi bu sporda daha güzel yerlerde görmek istiyorum. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Yarım kalan hikayemi de tamamlamak adına bütün hırsım ve azmimle çalışmaktayım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ev Hanımı Nurdan Atlı, Yarım Kalan Kick Boks Hikayesini Tamamlamak İstiyor - Son Dakika

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