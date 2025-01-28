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Ev Hanımından İş Kadınlığına

Fatma Bostancı, arıcılık malzemeleri üreterek 8 milyon TL'lik atölye kurdu, 5 kişiye istihdam sağladı.

28.01.2025 22:09
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Ev hanımı iş kadını oldu

Evde arı maskesi, eldiven ve pantolon paketleyerek ticaret hayatına atılan Fatma Bostancı bugün arıcılık malzemeleri üreten bir atölye ve mağaza kurdu

Yaklaşık 8 milyon TL'lik yatırımla kurulan atölye ve mağazada 5 kişi istihdam ediliyor

BARTIN - Bartın'da yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Bostancı, arı keki, fandom şekeri, şurup, petek gibi arıcılık malzemeleri üreten atölye kurdu. Destek ve kredilerle yaklaşık 1 ton fondan şekeri günlük üretim kapasitesi bulunan atölye, işyeri ve depoda toplam 5 kişi istihdam ediliyor.

Bartın'da yaşayan Fatma Bostancı, evinde arı maskesi eldiven ve pantolon paketleyerek başladığı ticari hayatında, devlet destekleri ve kredilerle birlikte arıcılık malzemeleri üzerine yaklaşık 8 milyon TL'lik yatırım ile üretim atölyesi kurdu. Atölyede arı keki, fondan şekeri şurup ve petek üretimini yapan makineleri satın alan Bostancı, bir mağaza ve bir depo da kiralayarak, ürünleri Bartın ve çevre illerde pazarlamaya başladı. Ak Arıcılık ismiyle hizmet vermeye başlayan Bostancı, Türkiye genelinde uygun ve kaliteli arıcılık malzemeleri satan bir işkadını olarak tanınmaya başladı.

Günlük 1 ton fandom şekeri üretim yapabilen Bostancı, internet ve sosyal medya üzerinden Türkiye'nin bir çok iline ürünlerini satıyor.

Diğer ürünleri ise siparişe göre ürettiklerini anlatan Fatma Bostancı, "Önce maske satışıyla başladım Evden, internetten arı maskesi satıyordum. Sonra dükkan kiraladık, şimdi de makineleri aldık. Arıcılık malzemelerini üretip satmaya başladık. Atölyede ve işyerlerimizde toplam 5 kişi istihdam ediyoruz. Şuanda 1 ton günlük fandom şekeri üretiyoruz, şurup üretimini siparişe göre yapıyoruz. Petek üretimine ise yeni yeni başlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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