Ev hapsindeki Suu Çii'ye Kral Charles'tan 2 kitap ve mühürlü zarf ulaştı - Son Dakika
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Ev hapsindeki Suu Çii'ye Kral Charles'tan 2 kitap ve mühürlü zarf ulaştı

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Devlet kontrolündeki Global New Light of Myanmar, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev hapsindeki Aung San Suu Çii'ye 2 kitap ve mühürlü zarf gönderdiğini duyurdu. Yetkililer, Suu Çii'nin yeni fotoğrafını paylaşarak bu hediyelerin kendisine iletildiğini doğruladı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Myanmar'da ev hapsindeki devrik lider Aung San Suu Çii'ye kitap hediye ettiği bildirildi.

Devlet kontrolündeki Global New Light of Myanmar gazetesinin haberine göre, İngiltere Kralı 3. Charles, ev hapsindeki Suu Çii'ye hediye iletti.

Suu Çii'nin yeni bir fotoğrafını paylaşan yetkililer, Kral Charles tarafından yollanan 2 kitap ve bir mühürlü zarfın kendisine iletildiğini doğruladı.

Medyada ise söz konusu yayınların Bridget Elworthy ve Henrietta Courtauld'un "Soil to Table (Topraktan Sofraya)" kitabı ile Londra'da düzenlenen bir serginin kataloğu olan "Soil: The World at Our Feet (Toprak: Ayağımızın altındaki dünya)" olduğu kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar başlamıştı.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA
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