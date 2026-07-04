Evcil Hayvanlarda Kene ve Pire Uyarısı - Son Dakika
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Evcil Hayvanlarda Kene ve Pire Uyarısı

Evcil Hayvanlarda Kene ve Pire Uyarısı
04.07.2026 10:32
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Adana Veteriner Hekimler Odası, yazın artan kene ve pire vakalarına karşı evcil hayvanları uyarıyor.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Caner Alıç, yazın gelmesiyle birlikte evcil hayvanlarda kene ve pire vakalarında artış yaşanmaya başladığını belirterek, önlem alınmaması halinde ölümcül sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte evcil hayvanlarda kene ve pire vakalarına dikkat çekti. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Caner Alıç, kene ve pire popülasyonunun sıcak havalarla birlikte hızla arttığına dikkat çekerek, evcil hayvan sahiplerini parazit tedavilerini aksatmamaları konusunda uyardı. Alıç, "Havaların ısınmasıyla birlikte kedi ve köpeklerde iç ve dış parazit riski artış göstermeye başladı. Dış parazit; bit, pire ve kene dediğimiz enfeksiyon oluşturan parazit gruplarıdır. İç parazitler ise bağırsak kurtları başta olmak üzere bazı iç organlara yerleşen parazitlerdir. Bunlarla mücadele, ilaçların periyodik olarak uygulanmasıyla kolaylıkla aşılabilir. Şuna dikkat etmelerini isterim; 'Benim sevimli dostum sokağa çıkmıyor' diyenlerin bile parazit uygulaması yaptırması gerekiyor. Burada koruyucu hekimliğin önemi ortaya çıkıyor. Koruyucu hekimlik hem ekonomiktir hem de sürdürülebilirdir" dedi.

'VETERİNER HEKİM KONTROLÜNDE TEDAVİ SÜRECİNİ BAŞLATIN'

İç-dış parazit konusunda ekonomik hesapların düşünülmemesi gerektiğini ve mutlaka veteriner hekim kontrolünde yapılması gerektiğini belirten Alıç, şöyle konuştu:

"Tek sağlık yaklaşımı kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar ekonomik nedenlerle veteriner hekim muayenehanesi dışında ya da internetten ilaç alarak bu işi yapmaya çalışıyor. İnternetten alınan ilaçların kullanılması kesinlikle tehlike arz ediyor. Sahte olabilir, taklit olabilir, son kullanma tarihi geçmiş olabilir ya da uygun şartlarda muhafaza edilmemiş olabilir. Ekonomik hesap yaparken evcil dostlara daha büyük zarar verilebilir. Bu nedenle veteriner hekim kontrolü olmadan, muayene yapılmadan kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. Vatandaşların veteriner hekim muayenehanesine gelmesinin en önemli katkılarından biri şudur; kedi ve köpekler önce muayene edilir. Kulaklarına bakılır, ağızlarına bakılır, tüy ve cilt kontrolleri yapılır. Sonrasında uygulama yapılır. Yani sadece parazit uygulaması yapılmaz, aynı zamanda genel bir muayene de gerçekleştirilir. Eğer başka bir hastalık şüphesi varsa, hekim kontrolünde gerekli tedavi süreci de başlatılabilir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Evcil Hayvanlarda Kene ve Pire Uyarısı - Son Dakika

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