Evde Adalet Hizmeti ile İfade Alındı
13.02.2026 11:48
90 yaşındaki Nurettin Bircan, hırsızlık davası için ifadesini evinde verdi.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde Adalet Bakanlığı'nın, 'Evde adalet hizmeti' projesi kapsamında evinde hırsızlık yaşanan ve sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gidemeyen Nurettin Bircan'ın (90), müşteki sıfatıyla ifadesi evinde alındı.

Ilgın'da oturan Nurettin Bircan'ın evinde gerçekleşen hırsızlıkla ilgili 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan açılan dava kapsamında, mahkemeye ifade vermesi gerekiyordu. Ilgın 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Enes Demir de sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gidemeyen Bircan için, Adalet Bakanlığı'nın adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin yürüttüğü, 'Evde adalet hizmeti' projesini devreye aldı. Uygulama kapsamında, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ceylan ve adliye kalem personelinin de katılımıyla Bircan'ın ifadesi evinde alındı. Alınan ifade tutanak altına alınarak yargı sürecine dahil edildi.

Kaynak: DHA

