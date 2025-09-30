Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Polat ailesinin evinde yaşanan tartışma sırasında bir el silah sesi duyuldu.

KURTARILAMADI

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde karnına mermi isabet ettiği anlaşılan Fadik Polat, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Fadik Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, 26 yaşındaki kadının eşi Ramazan Polat'ı gözaltına aldı. Tabancaya da incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.