Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Polat ailesinin evinde yaşanan tartışma sırasında bir el silah sesi duyuldu.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde karnına mermi isabet ettiği anlaşılan Fadik Polat, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Fadik Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, 26 yaşındaki kadının eşi Ramazan Polat'ı gözaltına aldı. Tabancaya da incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?