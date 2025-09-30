Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu - Son Dakika
Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu

Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu
30.09.2025 19:19
Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu
Haber Videosu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan tartışma sırasında tabancayla karnından vurulan 26 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde bulunan eşi ise gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Polat ailesinin evinde yaşanan tartışma sırasında bir el silah sesi duyuldu.

Kocaeli'de Evde Tartışma Kanlı Bitti: Bir Genç Kadın Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde karnına mermi isabet ettiği anlaşılan Fadik Polat, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Fadik Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'de Evde Tartışma Kanlı Bitti: Bir Genç Kadın Hayatını Kaybetti

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, 26 yaşındaki kadının eşi Ramazan Polat'ı gözaltına aldı. Tabancaya da incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Gebze

