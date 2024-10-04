Evgeny Grinko'dan Yeni Single: Melting

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Rus piyanist Evgeny Grinko'nun şubat 2025'te yayınlanacak yeni albümünün ilk single parçası "Melting" yayınlandı.

Grinko, "Melting" parçasına ilişkin yaptığı açıklamada, " İstanbul'da bir bit pazarından aldığım akordeonda 'Melting' için yazılmış ilk notaları keşfettim. Bu akordeon 1934 yılına ait. Satın aldığımda içinde eski bir nota parçası buldum. Nota sayfası sararmış ve yıpranmıştı, notalar ise zar zor okunuyordu. Bu beni etkiledi. Bu ilk notalardan oluşturulacak kompozisyon ile yapıldığından bu yana 90 yıl boyunca akordeonun yaşadığı maceraları yansıtmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Sanatçının yeni single parçasının videosu, İstanbul'daki evinin yakınındaki bir tepede çekildi.