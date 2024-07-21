Evinin önüne park edilen kepçeyi yıkadı, vali teşekkür etti - Son Dakika
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Evinin önüne park edilen kepçeyi yıkadı, vali teşekkür etti

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Elazığ'da bir vatandaş, evinin önüne park edilmiş halde duran İl Özel İdaresi'ne ait kepçeyi yıkayarak temizledi. Görüntüleri gören Vali Numan Hatipoğlu, vatandaşa teşekkür etti. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma sonrası kepçeyi köyde yaşayan Hacı Ednan'ın evinin önüne park etmişti. Kepçenin kirli olduğunu fark eden Ednan, eline fırça alarak kepçeyi temizledi. Vali Hatipoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vatandaşın duyarlılığına teşekkür ettiğini belirtti ve kendisini ziyaret edeceğini söyledi.

21.07.2024 13:15
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Evinin önüne park edilen kepçeyi yıkadı, vali teşekkür etti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir vatandaş evinin önene park edilmiş halde duran İl Özel İdaresi'ne ait kepçeyi yıkadı. Görüntüleri gören Vali Numan Hatipoğu, teşekkür etti.

Merkeze bağlı Yalnız köyünde çalışma yapan Elazığ İl Özeli İdaresi ekipleri, akşam mesaisi bitince sabah gelmek üzere kepçeyi, köyde yaşayan Hacı Ednan'ın evinin önüne park etti. Kepçenin kirli olduğunu gören Ednan, 'Bu kepçe hepimizin' deyip, eline fırça alarak yıkadı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri gören Vali Numan Hatipoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrime çok teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet edecek olmakla ne kadar bahtiyar olduğumu anlatamam. Hacı Ednan beyi ilk fırsatta ziyaret edecek ve duyarlılığına teşekkür edeceğim. Teşekkürler" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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