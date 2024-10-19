Evlilik 5 Ayda Son Buldu: Kadın Cinayeti

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HATAY'da Melek Karabudak, 5 ay önce evlendiği Ahmet Karabudak (55) tarafından öldürüldü. Şüpheli tutuklanırken, aile Ahmet Karabudak'ın en ağır cezayı almasını istiyor.

Olay, 23 Ağustos'ta Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Karabulut, ikinci evliliğini yaptığı Melek Karabudak ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartışmaya başladı. 5 ay önce evlenen çiftin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Ahmet Karabudak, üzerinde taşıdığı tabanca ile Melek'e 2 el ateş etti. Boynundan ve göğsünden yaralanan Melek Karabudak, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Karabuduk gözaltına alınırken, Melek Karabudak'ın cenazesi Samandağ ilçesinde toprağa verildi. İşlemleri sonrası Ahmet Karabudak, tutuklandı.

'ABLAMIN KENDİ KENDİNİ VURDUĞUNU İDDİA ETMİŞ'

Melek Karabudak'ın kardeşi Müzeyyen Toprak, ablasının ilk evliliğini yaptığını belirterek, "Katil zanlısı ilk eşinden boşanmış, ablam ile 5 ay önce evlenip, Antakya'ya yerleştiler. Aralarında ne geçti ve nasıl bir sorunları olduğunu bilmiyoruz. Cinayeti duyunca evlerine gittik. Ablamı 2 kurşun ile öldürmüş. Savunmasında da ablamın kendi kendini vurduğunu iddia etmiş. Onun dışında bir bilgimiz yok. Ama aile olarak en ağız cezaya çarptırılmasını istiyoruz" dedi.