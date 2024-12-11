İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kendi oturduğu evin duvarını balyozla kırarak bitişikteki evlilik aşamasındaki komşusu Ahmet Sağlam'ın (29) ev eşyalarını çaldığı gerekçesiyle yakalanan Faruk C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Faruk C. ve olayla ilgisi olup, 3 Aralık'ta adli kontrol şartı ile serbest bırakılan G.C.'nin çaldığı eşyaların bir kısmı, sattıkları tespit edilen yerlerden alınıp sahibine teslim edildi.
EŞYALARI KAMYONET İLE TAŞIDILAR
Öte yandan, Faruk C.'nin çaldığı eşyaları kamyonet ile taşıması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, eşya yüklü kamyonun trafikte seyir aldığı anlar yer alıyor.
Haber: Burak UÇAR/ İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Evlilik Aşamasındaki Komşusunun Eşyalarını Çalan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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