Evlilik Aşamasındaki Komşusunun Eşyalarını Çalan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Evlilik Aşamasındaki Komşusunun Eşyalarını Çalan Şahıs Tutuklandı

Evlilik Aşamasındaki Komşusunun Eşyalarını Çalan Şahıs Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Faruk C., komşusunun ev eşyalarını çalmak amacıyla evinin duvarını kırarak kaçmaya çalıştı. Olayın ardından tutuklandı. Çalınan eşyaların bir kısmı ise geri iade edildi.

11.12.2024 23:33  Güncelleme: 23:35
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kendi oturduğu evin duvarını balyozla kırarak bitişikteki evlilik aşamasındaki komşusu Ahmet Sağlam'ın (29) ev eşyalarını çaldığı gerekçesiyle yakalanan Faruk C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Faruk C. ve olayla ilgisi olup, 3 Aralık'ta adli kontrol şartı ile serbest bırakılan G.C.'nin çaldığı eşyaların bir kısmı, sattıkları tespit edilen yerlerden alınıp sahibine teslim edildi.

EŞYALARI KAMYONET İLE TAŞIDILAR

Öte yandan, Faruk C.'nin çaldığı eşyaları kamyonet ile taşıması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, eşya yüklü kamyonun trafikte seyir aldığı anlar yer alıyor.

Haber: Burak UÇAR/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Evlilik Aşamasındaki Komşusunun Eşyalarını Çalan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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