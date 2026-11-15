Kendilerini polis diye tanıtıp evlenmek isteyen yaşlıları soydular: 6 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kendilerini polis diye tanıtıp evlenmek isteyen yaşlıları soydular: 6 tutuklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kendilerini polis diye tanıtıp evlenmek isteyen yaşlıları soydular: 6 tutuklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bulgaristan uyruklu bir kadınla evlenme vaadiyle kandırılan yaşlılara sahte polislerin şantaj yaptığı ortaya çıktı. Tekirdağ'dan yürütülen ve 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı. Hesaplarda 724 milyon liralık hareket saptanırken bir vatandaşın 1 milyon 914 bin TL gönderdiği belirlendi.

TEKİRDAĞ merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Bulgaristan'da yaşayan kadınlarla evlenmek isteyen yaşlı kişileri evlilik vaadiyle dolandırıp şantaj yapan ve yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında, 724 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla evlilik' vaadiyle yaşlı kişilerin, dolandırıcılık ve şantaj tuzağına düşürüldüğü yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

EVLENMEK İSTEDİĞİ KADINI SUÇLU GÖSTERDİLER

Şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıttığı vatandaşı, evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü ve bu operasyona destek olması gerektiği yönünde asılsız beyanlarla korkuttukları tespit edildi. Şüphelilerin, şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirdikleri vatandaşın, farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL göndermesini sağlayıp dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilere ait banka hesaplarındaki incelemelerde, dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon lira finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesaplarıyla yurt dışına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

15 İLDE OPERASYON: 6 TUTUKLAMA

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ve adreslerinde; suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYETTEN 'SAHTE POLİS' UYARISI

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın; evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan, kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden şahıslara karşı dikkatli olmaları, bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkOperasyonTekirdağ3. SayfaEvlilikGüncelŞebekeŞebekePolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
Maça damga vuran kare Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:06
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:26
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın
487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
11:52
Arjantin’in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei’nin planı tutacak mı
Arjantin'in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei'nin planı tutacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 13:30:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kendilerini polis diye tanıtıp evlenmek isteyen yaşlıları soydular: 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android