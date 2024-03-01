Güncel

Katar'ın başkenti Doha'da "Yeşil Çöl, Daha İyi Çevre" sloganıyla düzenlenen EXPO Doha'da "Türk Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde Türkiye pavilyonunda düzenlenen etkinliğe, Katarlı üst düzey yetkililer, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, kordiplomatik temsilciler, Türk iş insanları, kurum temsilcileri, elçilik çalışanları ve çok sayıda basın mensubunun yanı sıra Doha'da yaşayan Türk vatandaşlar katıldı.

Türkiye ve Katar milli marşlarının okunması ile başlayan etkinlikte katılımcılara Türk mutfağından çeşitli yöresel ikramlar sunuldu. Türk kültürünü betimleyici çeşitli etkinliklerin yanı sıra, mehteran takımı, yöresel halk oyunları ve semazen gösterileri düzenlendi.

Ebru sanatları, hat, ebru ve tezhip atölyelerinin de yer aldığı etkinlikte misafirlere Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri anlatılarak Türk kültürü tanıtıldı.

Aromatik koku atölyesi ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen doğal kokuların katılımcıların beğenisine sunulduğu etkinlikte çocuklara ikram edilen yöresel Türk dondurmasının yanı sıra, katılımcılara Türk bayrağı hediye edildi.

Türkiye pavilyonu 1.024 metre karelik bir alanda kurulu

Tarım ve bahçecilik alanında 88 ülke ve birçok uluslararası kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen Expo Doha'nın Türkiye pavilyonu "Modern Tarım, Teknoloji ve İnovasyon, Çevresel Farkındalık ve Sürdürülebilirlik" alt temalarının tümünü kapsayacak fikirlerle tasarlandı.

Bu kapsamda, Expo Doha'da yer alan Türkiye pavilyonu, daha yeşil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için Türkiye'nin öncü rol üstlenme iradesini yansıtmayı hedefleyen "Bahçeciliğin Anavatanı" temasını belirledi.

Bu vizyon ve fikirler doğrultusunda, Expo Doha Fuar alanında 1.024 metre karelik bir alanda fuarın en büyük yerleşim alanlarından biri olan Türkiye pavilyonu misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Pavilyonda hem ülkenin bereketli topraklarını oluşturan 7 bölgesinin kültürel değerleri ve tarımsal faaliyetleri sergileniyor hem de ülkenin tarımının geçmişten geleceğe yenilikçi adımlarla ilerleyen serüveni anlatılıyor. Ayrıca "7 Bölge 4 Mevsim Türkiye Sergisi", ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Öte yandan pavilyonda, Cumhuriyetin yüzüncü yıl vizyonu ile ülkenin tarımında kullanılan teknoloji ve üretimi buluşturan, sürdürülebilirlik ve doğal enerji kullanımına yönelik yenilikçi çözümleri de sergileniyor.

Expo Doha fuarında bulunan Türkiye pavilyonu, 28 Mart 2024'e kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.