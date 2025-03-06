Eyal Zamir, İsrail Genelkurmay Başkanı oldu - Son Dakika
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Eyal Zamir, İsrail Genelkurmay Başkanı oldu

Eyal Zamir, istifa eden Halevi'den görevi devralarak IDF'yi zafere taşımak için çalışacak.

06.03.2025 00:20
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- İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir görevi devraldı

TEL AVİV - İsrail'de eski Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den görevi devraldı.

İsrail'de istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Eyal Zamir'e görevi devretti. Tel Aviv'deki İsrail Savunma Kuvvetleri karargahında düzenlenen devir teslim töreninde Zamir'e korgeneral rütbesi verildi. İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı olan Zamir görevi devralmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bugün üstlendiğim görev açık, IDF'yi zafere taşımak" dedi. IDF'nin halkın ordusu olduğunu belirten Zamir, "Dış tehditlerle karşı karşıya olduğumuzda, safların birliğini sağlamalıyız. Safları genişletmek için çalışacağız" ifadesini kullandı. Zamir, Gazze'deki rehinelerin mümkün olan en kısa sürede İsrail'e getirilmesinin ordunun ahlaki bir görevi olduğunu söyledi.

"İsrail, İran'a karşı zafer kazanacak"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise törende yaptığı konuşmada, Eyal Zamir'i Genelkurmay Başkanı olarak üçüncü kez önerdiğini ifade ederek, savaş sırasında Zamir'in Savunma Bakanlığı Genel Müdürü olarak görev yaptığı sırada, önemli tedarik süreçlerine öncülük ettiğine dikkat çekti. Netanyahu, "Öncelikle Başkan Trump ve ABD'deki dostlarımızın desteğiyle şu anda güvenliğimiz için kritik öneme sahip çok sayıda silahı İsrail'e getiriyoruz" dedi. İsrail'in ayrıca savunma sanayi kapasitesini artırdığını söyleyen Netenyahu, "Bu, dış aktörlere olan bağımlılığı azaltacak" şeklinde konuştu. İsrail'in savaşın hedeflerine tam olarak ulaşması gerektiğini belirten Netenyahu, İsrail'in İran ve İran'a bağlı güçlere karşı zafer elde etmeye kararlı olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise yaptığı konuşmada, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmaması durumunda savaşmaya geri döneceklerini belirterek, "Hamas'ın Gazze'de hüküm sürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Halevi, "başarısızlığı" nedeniyle istifa etmişti

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 21 Ocak'ta Netenyahu'ya sunduğu istifa mektubunda 7 Ekim 2023'te kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşlarını koruma görevini yerine getiremediğini, İsrail'in ağır ve acı bir bedel ödediğini belirtmişti. Halevi, "7 Ekim'de IDF'nin başarısızlığındaki sorumluluğumun bilinciyle IDF'nin olağanüstü başarılara imza attığı ve İsrail'in caydırıcılığı ile gücünü yeniden sağladığı bir zamanda görev süremin 6 Mart 2025'te sona ermesini talep ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eyal Zamir, İsrail Genelkurmay Başkanı oldu - Son Dakika

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